Justitie eist forse werkstraf tegen man uit Vaassen voor containerdrama in Zutphen

video Opnieuw uitbraak van schurft in woonzorg­cen­trum in Warnsveld

12 februari Voor de vierde keer in anderhalf jaar tijd is er schurft geconstateerd in woonzorgcentrum Den Bouw in Warnsveld. Bewoners en familie van bewoners zijn er per brief of e-mail over geïnformeerd dat er opnieuw schurft is ontdekt bij een bewoner.