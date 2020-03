Kaalslag in Gorssel levert boer fikse boete op én hij moet nieuwe bomen planten

Moeder Nelleke ziet boek over haar zoon als een eerbetoon: ‘Vier keer krabbelde Karan op uit een coma, tot hij zich verslikte’

12:03 Cultureel antropoloog Karan de Jong stierf in 2014 door verstikking tijdens het eten van een broodje. Hij was slechts 43 jaar. Het was het einde van een twaalf jaar durende lijdensweg die hij onderging vol moed, vechtlust en levenslust. Zijn memoires zijn vervat in een boek dat onlangs uitkwam: In mijn dromen kan ik vliegen. Karans in Almen woonachtige moeder Nelleke de Jong-van Nederpelt (70) koestert het boek. ,,Het biedt mij troost en voedt mijn herinneringen.’’