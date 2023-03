Kaalslag in Zutphense wijk De Hoven, waar 35 bomen zijn gekapt: ‘We willen hier graag meer groen’

Met video Liftcafés in Zutphen zorgen voor meer binding tussen wijken: ‘Elkaar voor het eerst gezien en direct een klik’

Een bakfiets gevuld met lekkere hapjes en drinken, statafels waar ruimte is om met elkaar te kletsen én vooral een heleboel gezelligheid. De eerste editie van het liftcafé in de Sterflat in Zutphen ging woensdag van start. Met dit initiatief willen de Werkmakers erachter komen wat er in wijken speelt. Maar nog belangrijker: de sociale binding versterken. ,,Fysiek contact verdwijnt steeds meer uit onze samenleving.”