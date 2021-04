Kamervragen over toekomst ziekenhuis Zutphen: ‘Frustrerend, nu iedereen zich druk maakt om de zorg’

Zutphen neemt maatrege­len om LHBTI’ers zich meer thuis te laten voelen: ‘Er moet gas op de plank’

8 april LHBTI’ers die niet hand in hand durven te lopen of die zelfs wegtrekken uit Zutphen. In Zutphen is nog een lange weg te gaan op het gebied van acceptatie van alle seksuele geaardheden, bleek vorig jaar nadat meerdere prominente Zutphenaren hun negatieve ervaringen deelden in de Stentor. De gemeente komt nu met maatregelen.