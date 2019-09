Kankerverwekkend Chroom-6 aangetroffen bij op te knappen brug tussen Eefde en Zutphen

Het inktzwarte voetbalsei­zoen van Zutphen: chronisch of toeval?

21 september Het voetbal in Zutphen kende op zijn zachtst gezegd een belabberd jaar. De Hoven was de slechtst presterende ploeg in het oostelijke amateurvoetbal en de stad telde drie degradaties: AZC, FC Zutphen (za) en Warnsveldse Boys. De sportieve malaise is daarmee groot.