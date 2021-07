Kanoërs genieten in Zutphen van zeldzame hoogwatertocht op zomerse dag: ‘Je vaart door de natuur heen, prachtig!’

Anax-voorzitter Hans Ferwerda gooide de agenda afgelopen weekeinde in allerijl om. Er was voor zondag een kanotocht gepland ergens bovenin Overijssel. ,,Maar de IJssel en de natuur lagen er hier in Zutphen zó mooi bij, dat we in eigen stad een veel mooiere tocht konden maken. Een bijna unieke tocht, want zo vaak gebeurt het niet dat je een hoogwatertocht kunt maken bij prachtig, zomers weer.’'