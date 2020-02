Kans groot dat schoenwinkels Engelen behouden blijven

Bij curator Michiel Vriezekolk (Voorink Advocaten) heeft zich één partij gemeld met serieuze plannen voor de locaties van het failliete Engelen Schoenen in Zutphen, Zwolle, Deventer, Amersfoort en Doetinchem. Het betreft geen volledige overname, benadrukt Vriezekolk. ,,Deze partij gaat alleen voor de panden en de inventaris. In de website, de goodwill en de naam Engelen hebben ze geen interesse.’’

Engelen Schoenen is een Zutphens familiebedrijf, opgericht in 1904. In 1995 werd de zaak overgenomen door drie zonen en sinds 2017 had Theo Engelen de leiding. Hij zag zich begin februari genoodzaakt het faillissement aan te vragen. Op dit moment is alleen de vestiging in Zutphen nog open.