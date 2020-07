Karaoke en borrelen: zo haalden twee broers vanuit Zutphen miljoenen mondkapjes naar Nederland

Geen nieuwe sporthal Vorden leidt tot verbazing: ‘Op den duur kost het alleen maar meer’

9 juli Het terrein aan de Almenseweg in Vorden ligt er nu nog kaal bij, maar als het aan de gemeente Bronckhorst ligt, komt hier een nieuwe school te staan. Oorspronkelijk zat er ook een sporthal inbegrepen in het plan, maar die is vorige week bij een stemming door de gemeenteraad gesneuveld. Zonde, vindt Edwin Schooltink, beheerder van de Vordense sporthal ’t Jebbink. ,,Op den duur kost het alleen maar meer.’’