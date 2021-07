Karin en Mark zoeken plek voor ‘Corona Gedenkplaats’ in Zutphen: ‘Hoeft geen groot standbeeld te zijn’

CDA’ers Karin van Wamel en Mark Purperhart pleiten voor een ‘Corona Gedenkplaats’ in Zutphen. Een plek waar inwoners stil kunnen staan bij de gevolgen van corona. ,,Iedereen is geraakt. Door een overlijden of bijvoorbeeld omdat je je baan kwijt bent geraakt.’’