Kermis Brummen gaat toch door, maar zonder bier of wijn

Door corona is het kermisterrein in Brummen dit jaar een stuk kleiner dan normaal. Alleen op het Marktplein worden zeventien attracties neergezet. Naast de draaimolen en de swing mill zijn er een paar drink- en eetkramen aanwezig. De kermis sluit al om 21:00 en is helemaal alcoholvrij. Het terrein is omheind en er is een afzonderlijke in- en uitgang.