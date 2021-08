Kermisboegbeeld Ida Oostenenk koestert elke meevaller: ‘Ik ben uit een diepe put gekropen’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Lichte stijging nieuwe coronabe­smet­tin­gen in de regio, wel ‘de nul’ voor verrassen­de gemeente

9 augustus Waar landelijk gezien het aantal dagelijkse coronabesmettingen is gedaald, is in Oost-Nederland juist een kleine stijging te zien. De gemeente Hattem telt echter geen enkele nieuwe besmetting, terwijl het gisteren nog bij de koplopers in deze regio hoorde.