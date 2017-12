Kerstactie leerlingen Stedelijk levert bijna 8.500 euro op

De ene helft van het bedrag gaat naar de stichting Waridihome, opgericht door de Zutphense Roosmarijn Wasseveld, de andere helft naar Vordenaar Rens van de Waterlaat, leerling op het Stedelijk. Roosmarijn zet het geld in voor een project waarmee kinderen in het armste deel van Kenia naar de middelbare school kunnen. Rens (16) wil graag meedoen aan rolstoelatletiek bij de Paralympics in Tokio in 2020. Dat kan alleen met een nieuwe sportrolstoel, die 7.000 euro kost. Met de cheque van 4.238 euro die hij dankzij zijn medeleerlingen in ontvangst mocht nemen, komt zijn grote doel in zicht.