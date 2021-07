Kersvers wethouder Eva Boswinkel (37) ziet zichzelf in Zutphen niet als tussenpaus: ‘Kom niet op de winkel passen’

Nog voor ze ook maar een dag op het stadhuis had gewerkt lag haar functie al onder vuur. Twijfels waren er niet over Eva Boswinkel (37) als wethouder zelf, wel over de noodzaak van een nieuwe wethouder, met de verkiezingen in maart in het vooruitzicht. Maandag is de Zutphense geïnstalleerd, vandaag richt ze haar werkkamer in.