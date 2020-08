Kick (73) uit Eefde koos zelf voor de dood: ‘Na waardig leven ook waardig sterven’

Ouderen kunnen vanaf begin oktober centrum van Zutphen in met nieuwe minibusjes

10:09 Oudere Zutphenaren die slecht ter been zijn en mindervaliden kunnen vanaf het eerste weekeinde van oktober met een elektrisch minibusje de binnenstad in. Stichting Stap In Stap Uit huurt twee Italiaanse centrumbusjes van de firma Spijkstaal uit Hoogvliet. De busjes vervangen de gele minibusjes die begin juli de weg niet meer op mochten omdat ze geen kenteken hebben.