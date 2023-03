Kickbokscoaches uit Zutphen beginnen studiefonds voor de kinderen omgekomen Sal Köse

Verkracht door ‘seksueel roofdier’ of vluggertje in de bus met wederzijd­se instemming?

Was het verkrachting door een ‘seksueel roofdier’ of verliep de wilde vrijpartij in een busje bij GGNet in Warnsveld met wederzijdse instemming? Het Openbaar Ministerie denkt het eerste en wil de verdachte, een 76-jarige inwoner van Brummen, voor tweeënhalf jaar laten opsluiten.