Kiki (19) uit Zutphen stuurt kaartjes aan kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren door corona: ‘Ik hamster kaarten’

Dag 1 van de mas­sa-slui­ting in Zutphen: ‘Het is net of het vakantie is, maar dat is het niet’

17:00 Het is maandagochtend en niet zomaar een standaardochtend. De dag is in heel Nederland anders begonnen. We werken thuis, de kinderen zijn niet naar school. Maar hoe starten we dit nieuwe dagelijks leven op? In Zutphen gaat dat deze morgen in een wezenloze sfeer.