Ze zijn met z'n tweeën in de ban van '5'. Zutphenaren Kim Schuite en Wilco Hemink vormen een kakelvers kunstenaarsduo dat bezig is de high five te creëren. Ze opereren vanuit de Proeflokalen, dat Stroomopwaarts organiseerde, een festival in het kader van de IJsselbiënnale.

Het werk high five - dat op 25 november rond 14.00 uur voor de Proeflokalen wordt onthuld - bestaat straks uit vijf verticaal aan elkaar gelaste vijfhoekige ringen. In die 'vensters' wordt de weg van de elementen verbeeld. High five smaakt naar meer. Schuite en Hemink gaan hun ideeën verder uitwerken tot een expositie.

,,Voor onze expositie hebben we zo 25 ideeën'', zegt Hemink geheel indachtig de fascinatie voor '5'. Hij en Schuite hebben een grote interesse in techniek en natuurwetenschappen en laten die samensmelten met kunst. Dankzij het festival Stroomopwaarts en de IJsselbiënnale kwamen ze al snel terecht bij '5'. Hemink: ,,Water stroomt als thema overal doorheen. Een watermolecuul heeft de vorm van een dodecaëder: een twaalfvlak bestaande uit allemaal vijfhoekige vormen. En '5' staat in de numerologie voor vrijheid. Onze fascinatie voor '5' was geboren...''

Sterrenwereld

De high five wordt hun eerste boreling. De onderste ring verbeeldt de aardkern, de tweede de onderwaterwereld, de derde het aardoppervlak, de vierde de lucht en de vijfde het heelal. Het werk wordt zo belicht dat er een welhaast magisch geheel ontstaat. Vooral de 'heelalring' gaat tot de verbeelding spreken, zegt Schuite. ,,Het lijkt een massale sterrenwereld die in het niets verdwijnt.''

Ze kennen elkaar pas sinds begin september. ,,Er was meteen een klik tussen Wilco en mij'', zegt Schuite, sinds zes jaar kunstenares. ,,We zijn elkaars tegenpolen. Ik ben extravert. Druk. Wilco is rustig en bedachtzaam. Tegenpolen schijnen elkaar aan te trekken, hè. Onze samenwerking is heel natuurlijk en soepel. We hebben nog geen discussies of meningsverschillen gehad.''

Expositie