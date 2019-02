Kinderporno in de groepsapp op school: dit is de jongen (13) bij wie het allemaal begon

Het is vrijdagmorgen, voor de Spar in Zutphen staan groepjes jongeren. Binnen is het druk, ook daar lopen jongens en meiden om even te snacken. Buiten frommelen drie jongens hun croissants en frikandelbroodjes uit de papieren zakken. Blikjes energiedrank erbij. Net voor D. (13) zijn bebeugelde tanden in zijn broodje wil zetten, zakt zijn hand naar beneden als hij verbaasd vraagt: ,,Bedoel je dat van die twee jongetjes?” Ik had hen gevraagd hoe zij omgaan met hun WhatsAppgroepen, of ze wel eens beelden doorsturen, omdat op scholen in Zwolle, Wijhe en Raalte kinderporno was doorgestuurd. D. zegt besmuikt lachend dat hij dat was. Dat hij degene was waarbij het allemaal begon. ,,Het is al anderhalve maand geleden hoor, dat dat gebeurde.” Zijn twee vrienden M. (14) en J. (14) staan er een beetje schaapachtig bij te lachen. Ook zij zagen de beelden van de jongetjes.