Kirsten Dorrestijn - dochter van - heeft fascinatie voor kleine ‘en wat grotere’ dieren

Eerbeeks woonzorg­cen­trum tegen de vlakte en compleet vernieuwd: ‘Mag allemaal wat ruimer’

Over drie jaar gaat de sloopkogel door woonzorgcentrum De Beekwal in Eerbeek, waar momenteel 65 appartementen voor ouderen zijn. Daar staat tegenover dat er 107 nieuwe woningen voor ouderen worden gebouwd op en rondom de huidige locatie. ,,We hebben bouwgrond nodig om meer ouderen fijn te kunnen laten wonen in Eerbeek.”

14 juni