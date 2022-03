Kitty (41) stopte als tandheelkundige om politieagent in Zutphen te worden: ‘Mijn moeder is supertrots’

Menselijk gedrag kan wel duwtje in goede richting gebruiken: daarom schreven Liza en Joyce uit Zutphen er een handboek voor

De wereld is een goudmijn voor gedragsdeskundigen. En dus ook voor Liza Luesink en Joyce Croonen. De twee grondleggers van het Zutphense bedrijf Duwtje - een bedrijf dat overheden en organisaties helpt een gedragsverandering teweeg te brengen - brachten vorige week het boek Duwtje in de goede richting uit. Een handleiding om gedragskennis voor iedereen toegankelijk te maken. ,,Het kostte bloed, zweet en tranen, maar het was het allemaal waard.’’

3 maart