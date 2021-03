Klaar met de aanblik van al die maïs? Voor een euro koop je een metertje zonnebloemlint

Gaat dit socialme­dia­plat­form vanuit Zutphen wereldwijd de concurren­tie aan met Facebook, Tiktok en Instagram?

23 maart Een foto of video via je smartphone droppen in een bepaald gebied. Voor je vrienden is het alleen te zien als ze ook op die plek zijn. Het is in het kort het idee van Ilja Vinzenz (35). De Zutphenaar staat op het punt de app Joolsi te lanceren. Een socialmediaplatform waarmee hij denkt de concurrentie aan te kunnen gaan met Facebook, Instagram en Tiktok. ,,De oplossing om weer persoonlijke dingen te delen.’’