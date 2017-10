Klacht van vader: arts schond beroepsgeheim

Doordat een verpleeghuisarts van De Borkel in Gorssel uit de school heeft geklapt tegenover derden, is de vader van drie kinderen de omgang met hen kwijt geraakt en heeft hij ze al twee jaar nauwelijks meer gezien. Daarvan is de zoon van een demente patiënte uit deze instelling overtuigd. Hij klaagde de specialist aan bij het medisch tuchtcollege in Zwolle.

De patiënte van tachtig jaar is sinds 2013 met Alzheimer opgenomen in de instelling, een onderdeel van Sutfene, ze zit op een gesloten afdeling. Twee jaar geleden zou ze tegen haar dochter, de contactpersoon voor de instelling, hebben gezegd dat haar zoon haar die nacht bezocht heeft. Hij zou toen tegen moeder gezegd hebben dat hij zijn kinderen, haar kleinkinderen, mee zou nemen en nooit meer zou terugkomen.

Vraag

De dochter, zus van de klager, heeft het tijdens een zorgplanbespreking verteld aan de verpleeghuisarts. En ook de ex van haar broer ingelicht. Die heeft dezelfde dag nog de verpleeghuisarts gebeld, met de vraag of het waar kon zijn. In haar reactie liet de arts weten dat moeder dement is. ‘Als ze dat gezegd heeft lijkt me dat ze het niet verzonnen heeft’, zou de arts geantwoord hebben.

Omgangsregeling

De zoon, uit Veenendaal, is furieus. ‘Het is toch van de zotte dat ze tegen een vreemde informatie over mijn moeder heeft gegeven. Wat heeft mijn ex daarmee te maken’. Bovendien: ‘Hoe zou ik ’s nachts in een gesloten afdeling kunnen komen. En waarom zou ik, ik ga elke week met haar wandelen. En die dokter, die kent mij niet eens. Ik zou mijn kinderen nooit iets aandoen.’ De gevolgen, zoals hij het ziet, zijn zeer ingrijpend. De verklaring van de arts is gebruikt in een procedure rondom de omgangsregeling, die slecht voor de man is afgelopen.

Hij vindt dat de arts haar beroepsgeheim heeft geschonden. ‘En als ze nou excuses zou hebben gemaakt en in een brief aan de rechtbank had laten weten dat het zo niet bedoeld was, was het klaar geweest. Ze had tegen mijn ex moeten zeggen dat ze zich kon wenden tot de contactpersoon.’

Belangenconflict

De aangeklaagde arts was wegens ziekte zelf niet aanwezig. Haar gemachtigde liet weten dat de vrouw zich slechts in zeer voorzichtige en genuanceerde bewoordingen heeft uitgelaten. En dat het ging om een conflict van belangen: uit bezorgdheid om de kinderen, die nu acht, tien en dertien jaar oud zijn. Het gevolg heeft ze niet kunnen voorzien, en bovendien zou de verstoorde omgangsregeling niet alleen aan de uitlatingen van de arts te wijten zijn.