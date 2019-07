Klachten over geluid? Politie vindt voetbalfeestje in Zutphen prima

Vier vervoer­ders willen het heft in handen nemen voor het busvervoer in drie provincies

12:55 De vervoersbedrijven Arriva, Connexxion, Keolis en EBS doen een gooi naar het vervoersrecht in de streek IJssel-Vecht. De winnaar die eind september bekend wordt gemaakt, mag zijn bussen laten rijden in West-Overijssel, grote delen van Flevoland en op de Veluwe. Voordeel voor de reiziger: niet meer zo vaak in- en uitchecken bij de verschillende vervoerders.