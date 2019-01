Klanten lyrisch op beoordelingssite, awards voor Thermen Bussloo en Borkehof in Holten

In totaal vielen 24 accommodaties in de prijzen. Twaalf accommodaties kregen binnen hun categorie de beste beoordelingen en twaalf verblijven kregen een Zoover Award Platinum voor beste regionale accommodatie. Bed & breakfast De Droomhoeve uit Nunspeet kreeg de beste reviews in de categorie ‘Bed & Breakfast middel’, Vakantiehuis Borkehof uit Holten werd als beste kleine vakantiehuis beoordeeld en Hotel Vliegtuigsuite staat een jaar lang te boek als best gewaardeerd in de middenklasse van de hotels. Vakantiepark Hof van Salland is in de ogen van bezoekers het beste grote vakantiepark en Hotel Thermen Bussloo won in de categorie ‘hotel groot’. ,,Deze award zie ik als de grootst mogelijke beloning die wij van onze gasten kunnen krijgen. Dit is namelijk een award die uitgegeven wordt door bezoekers van ons hotel. Geen jury of stemrondes, maar op basis van echte reviews’’, zegt woordvoerder Frank Veldwachter van Thermen Bussloo.