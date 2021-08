Klanten voedselbank krijgen wekelijks kratten vol boerenkool, sla en andere groenten dankzij deze tuin in Warnsveld

,,Rode kool en boontjes.’’ Ko van der Laan loopt met een kruiwagen vol groenten door de moestuin aan de Molenstraat in Warnsveld. Terwijl enkele andere vrijwilligers om hem heen groenten plukken in de 500m2 aan moestuin, neemt hij de omgeving in zich op met een glimlach op zijn gezicht. Lange tijd zag het er namelijk naar uit dat er een einde zou komen aan de voedselbanktuin. ,,We zijn er nog. En op wat voor plek. Schitterend toch?’’