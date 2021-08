Klanten voedselbank krijgen wekelijks kratten vol boerenkool, sla en andere groenten dankzij tuin in Warnsveld

Inwoners Loo bouwen nieuw buurthuis helemaal zelf: ‘Het voelt goed om wat aan het dorp te geven’

15 augustus Een trots moment voor de vrijwilligers van buurthuis NaoberLOOkaal in Loo, buurtschap bij Bathmen. Dit weekeinde legden ze laatste dakpannen voor het nieuwe buurthuis dat zij vrijwel volledig zelf hebben gebouwd. Af is het gebouw nog niet, maar de bouw verloopt voorspoedig. ,,Het zou toch mooi zijn als we de nieuwjaarsreceptie hier al begin volgend jaar kunnen houden.’’