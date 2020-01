Klein leed en overwinningen in Lochem, schrijver A.L. Snijders ontgaat niets

Gasten blijven ondanks reserve­ring weg uit restau­rants; The Lemon Tree neemt maatrege­len

16:39 Populaire restaurants in de regio balen van ‘no-shows’; gasten die wel reserveren, maar niet komen opdagen of een paar uur van tevoren een tafeltje annuleren. Eetgelegenheden in Deventer willen als maatregel een aanbetaling vragen. ,,We blijven onnodig met lege plekken zitten.’’