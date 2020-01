Kleindochter van schrijfster ‘Aan de Gaskamer Ontsnapt!’: ‘Overlevers konden na oorlog hun verhaal niet kwijt’

update Hackers vallen computer­sys­te­men gemeente Zutphen aan

15 januari Hackers hebben geprobeerd in te breken op het het computernetwerk van de gemeente Zutphen. Er is software op het toegangsportaal van het netwerk geplaatst. Dit pakketje is inmiddels verwijderd, maar het is voor Zutphen nog onduidelijk wat de gevolgen zijn.