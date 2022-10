Kleine meerderheid in Staten lijkt plan veelbesproken windmolens tussen Eefde en Zutphen te willen steunen

In de Provinciale Staten van Gelderland lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor de komst van een nieuw windpark langs het Twentekanaal in Zutphen. Opvallend is wel dat slechts enkele Statenfracties uitgesproken voorstander zijn van de drie nieuwe windturbines.