Klemmende Oude IJselbrug bij Zutphen mogelijk ontstaan door renovatie in 2017

Update & VideoDe klemmende Oude IJsselbrug bij Zutphen is dinsdagmiddag ontstaan doordat het contragewicht op de brug tegen het hefportaal heeft geschuurd. Mogelijk is dit veroorzaakt door de renovatie van de brug in 2017.

Het contragewicht is het gewicht, een groot blok, dat nodig is om de brug open en dicht te laten gaan. Het hefportaal is het deel van brug waar dit contragewicht in hangt. ,,Je moet het vergelijken met een deur die je thuis ophangt’’, licht gemeentewoordvoerder Robert-Jan Bax toe. ,,Zo'n deur heeft een tijdje nodig om te gaan zetten. Mogelijk moet je bijvoorbeeld een deel van de onderkant afschuren.’’

De gemeente Zutphen verwacht dan ook dat het probleem al eerder is ontstaan, mogelijk bij de renovatie van de brug in 2017. ,,Als je iets verandert aan een bestaande brug, dan gaat de brug zich daarna zetten. De constructie reageert op een verandering. Mogelijk heeft het hiermee te maken, maar dat onderzoeken we nog’’, aldus Bax.

Monitoren

Het probleem is in de nacht van dinsdag op woensdag voorlopig verholpen. Het hefdeel werkt weer. Om 08.00 uur ging de brug weer voor het eerst open voor de scheepvaart. ,,De komende weken monitoren we de brug en bekijken we of en welke aanpassing nodig is. Dat doen we samen met de aannemer van de brug.’’

Hoe vaak de brug open gaat, is mede afhankelijk van de waterstand. Bij de huidige waterstand gaat de brug volgens de gemeente Zutphen ‘een keer in de paar uur’ open.

Hinder

De stremming zorgde dinsdag voor de nodige hinder in de avondspits. Doordat de Oude IJsselbrug niet begaanbaar was, liep het verkeer ook bij de Cortenoeversebrug ten zuiden van Zutphen vast. Tussen De Hoven en de stad en in tegengestelde richting reden tot middernacht bussen over de Cortenoeversebrug om voetgangers van de ene naar de andere kant van de IJssel te brengen.

De herstelwerkzaamheden gingen ondertussen de hele avond door, tot na middernacht. Om tien minuten over half twee ’s nachts werd de brug weer vrijgegeven.