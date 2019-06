Klussen een mannenzaak? Dat vinden deze vrouwelijke klussers zeker niet

Het afgelopen jaar kwamen er in Gelderland 21 nieuwe vrouwelijke klusbedrijven bij. Alleen in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland waren dat er meer. Overijssel deed het met 6 nieuwe inschrijvingen iets rustiger aan. Het aantal vrouwelijke klusbedrijven dat er de afgelopen vijf jaar is bijgekomen is redelijk stabiel. In Gelderland waren dat er vanaf 2014 tot nu 96. In Overijssel waren dat er precies de helft: 48. Cijfers over hoeveel vrouwelijke klusbedrijven er de laatste jaren mee gestopt zijn, heeft de Kamer van Koophandel niet.