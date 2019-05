KNO-arts uit ziekenhuis Zutphen zet hoorproblemen in Ethiopië op de kaart

,,Je wil iedereen helpen. Dat gaat niet. De hoorproblemen zijn daar in Ethiopië te groot voor.’’ Robbert Ensink is net terug uit Ethiopië. De KNO-arts uit Gelre Zutphen reisde voor stichting Eardrop af naar het Afrikaanse land. Een reis die Ensink gemiddeld twee keer per jaar maakt. Dit keer reisde hij af samen met Chris Sepmeijer, zijn voorganger in Gelre Zutphen en één van de twee Zutphense grondleggers van Eardrop. Een stichting die zich sinds 1983 belangeloos inzet voor dove en slechthorende kinderen in Afrika.