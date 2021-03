Koffiespeciaalzaak Van Rossum opent in Zutphen tweede vestiging in prominent leegstaand pand aan Schupstoel

Gelre ziekenhui­zen in Apeldoorn en Zutphen overweegt afschalen niet-urgente zorg vanaf volgende week

26 maart Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen overweegt de reguliere niet-urgente zorg vanaf volgende week af te schalen. Het stijgend aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen in de ziekenhuizen is hiervan de oorzaak. Donderdag gaf Isala in Zwolle al aan de reguliere zorg te moeten afschalen.