Komende nacht naar de nieuwe James Bond? In Zutphen kan het om 0.07 uur, inclusief een Martini

VIDEO Rita vindt met noodkreet luisterend oor in Bronck­horst en Zutphen: ‘Iedereen moet veilig zijn op de weg, ook in buitenge­bied’

27 september Rita Overmaat schuift binnenkort aan bij de gemeenten Bronckhorst en Zutphen om te praten over de verkeersveiligheid op enkele wegen in Vierakker. De Zutphense werd met haar scootmobiel onlangs binnen korte tijd drie keer omver gereden in de kleine buurtschap ten zuiden van de Hanzestad. Zij verlangt actie van Bronckhorst en Zutphen, die de wegen in het buitengebied tussen Zutphen en Vorden samen beheren.