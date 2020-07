Komt er toch een kermis in Zutphen achter het politiebureau of Theater Hanzehof?

‘Verhalen van Vrijheid’: Gevluchte fotograaf exposeert in Stedelijk Museum Zutphen

14:07 Wat betekent vrijheid voor jou? Het is de centrale vraag in de expositie Verhalen van Vrijheid die zaterdag opent in het Stedelijk Museum Zutphen. De tentoonstelling is een samenwerking tussen het museum en de stichting Buddy to Buddy. Een van de kunstenaars die zijn werk tentoonstellen, is de 45-jarige vluchteling Farzad Ariannejad uit Iran, een prijswinnende fotograaf.