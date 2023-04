Koningsdag Warnsveld op losse schroeven: ‘We hebben geen mensen meer, de penningmeester is bijna 80’

met video Stil bij namen Joodse patiënten die levend werden verbrand: ‘Wie de Shoah overleefde, was geestelijk ver­moord’

Bij GGNet in Warnsveld is de moord op de twintig Joodse psychiatrische patiënten herdacht, deze week 80 jaar geleden. Het is een pikzwarte bladzijde in een toch al intriest geschiedenisboek. Met een Eibergse insteek via het verhaal over de familie Zion. „Het werd hen niet vergund vergast te worden: ze werden in een kuil gegooid en levend verbrand.”