Kopzorgen over zijn sportscholen nekten rasoptimist Remge: ‘Toen ik weer een paar boze mails van klanten zag, brak ik’

Het was een verschrikkelijk jaar, met corona. Echt verschrikkelijk, daar kan Vink kort over zijn. In t-shirt en spijkerbroek, baardje, een stralende rij witte tanden lijkt de lach op zijn gezicht gebeiteld. Maar als we wat langer praten en hij het jaar overziet wrijft hij in zijn ogen. ,,Mijn glas is altijd helemaal vol tot aan het randje, maar afgelopen zomer was het nog maar net half vol.” Niemand had de antwoorden, maar iedereen wilde antwoord, de onzekerheid was enorm.