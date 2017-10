Korfballers in Zutphen teleurgesteld in gemeente

Tijd verspild

Langgekoesterde wens

Communicatie

Bij KVZ ging men enthousiast aan de slag met de concrete uitwerking van het plan, maar gaandeweg stokte volgens de korfballers de communicatie met de gemeente. Vaanholt: “We hebben in mei nog een brief gestuurd met vragen ter verduidelijking om het plan goed uit te kunnen werken, maar daar hebben we nooit een reactie op gehad.” Eventuele andere gebruikers van de hal die nodig zouden zijn om de exploitatie rond te krijgen werden expres nog niet benaderd zolang er nog geen zekerheid was en ook over compensatie voor gederfde inkomsten bij andere accommodaties was wat KVZ betreft nog te praten geweest. “Maar we hebben gewoon nooit een echte kans gekregen van de gemeente”, vindt Milius. “Heel jammer, we zijn er echt in teleurgesteld. Maar we gaan als vereniging zeker bekijken of er mogelijkheden zijn om zelfstandig een hal te bouwen.”