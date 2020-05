Krijtende plantengids maakt Zutphenaren bewust van natuur in eigen straat

Interactieve kaart Drugs, burenru­zies en prostitu­tie: zo groot is de woonover­last in jouw woonwijk in Zutphen

23 mei Geluidsoverlast, drugsoverlast, extreme woningvervuiling, een vermoeden van criminele activiteiten en overlast door bezoekers van prostitutie bij een woning. Een greep uit de woonoverlast in de gemeente Zutphen in het afgelopen jaar. De gemeente probeert via een proef overlast in de gemeente eerder te signaleren om zo sneller in te kunnen grijpen. Het afgelopen jaar werden er 53 incidenten in behandeling genomen.