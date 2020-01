Kunnen deze veroordeelden met een psychiatrische stoornis in Warnsveld nog genoeg behandeld worden?

Twee personen met vuurwapen en bijl aangehou­den in Zutphen

9:39 Na een aanhouding op de IJsselkade in Zutphen heeft de politie vrijdagnacht meerdere wapens en verdovende middelen in beslag genomen. Twee personen werden rond 01:30 aangehouden nadat er verdovende middelen in de auto werden gevonden. Na onderzoek en fouillering was dat niet het enige wat de politie vond.