Kunstenaar over debacle Witte Lint Zutphen: ‘Dit is heel erg’

World Press Pho­to-tentoon­stel­ling komt naar Zutphen

3 juni World Press Photo komt opnieuw naar Zutphen met de beste visuele journalistiek van het afgelopen jaar. De nieuwste tentoonstelling is van 6 tot en met 29 juli te zien in de Walburgiskerk. Het is de vierde keer dat Zutphen in de rij internationale steden is opgenomen waar de foto’s worden geëxposeerd.