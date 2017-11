Kunstgras Warnsveldse Boys verbrand

‘Deze inbreker moet geen pak slaag hebben maar hulp’

18 november Ziedend was Faldir Chahbari, toen hij donderdagmorgen de inbraak in zijn sportschool Rocky Fit in Warnsveld ontdekte. Binnendeuren vernield, kasten opengebroken, het geldpotje voor de kinderbingo gejat. Hij kon de daders wel de vernieling in helpen. Maar hij deed het niet toen hij gistermorgen onverwacht oog in oog stond met een van de daders.