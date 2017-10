Kunstkring bijt zich vast in Willibrordusschool

Dagje uit eindigt voor kapper Saiwan in nachtmerrie

2 oktober Grote planken voor twee ramen. Binnen zit kapper Saiwan Faiq gehurkt te peinzen. Zijn vriendin zit zwijgend in een van de kappersstoelen. Een vermoedelijk in een computer bij de kassa ontstane brand in AS Haarmode - hoek Laarstraat/Berkelsingel - kon zondagavond in de kiem worden gesmoord. Maar Saiwan weet dat de (water- en rook)schade groot is. Zijn trouwe klanten zullen een tijdje niet bij hem terecht kunnen. Over hoe een dagje uit eindigde in een nachtmerrie.