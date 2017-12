Kunstuitleen Zutphen naar nieuwe stek

De Kunstuitleen Zutphen (KUZ) gaat verhuizen. De uitleen/galerie is met ingang van 11 januari te vinden aan de Nieuwstad 57-61 in Zutphen. Momenteel zetelt de organisatie nog in een pand aan de Lokenstraat, op een steenworp afstand van het nieuwe pand.

De Kunstuitleen zit aan de Lokenstraat echter enigszins weggestopt en meent dat de zichtbaarheid van de instelling in het pand aan de Nieuwstad veel beter is. Bovendien is het nieuwe pand met 365 vierkante meter ook groter dan het huidige onderkomen aan de Lokenstraat, zegt Rick Hulshof van KUZ.

Bij de KUZ lenen enkele honderden mensen uit onder andere Zutphen, Brummen en Ruurlo kunstwerken van lokale, regionale of nationaal bekend kunstenaars. KUZ maakt nu onderdeel uit van Kunst of Art, een particulier bedrijf. Tegenwoordig is de kunstuitleen voor veel deelnemers ook een opstap naar koop, aldus Hulshof. Deelnemers kunnen louter en alleen kunst lenen en na een bepaalde tijd weer terugbrengen, maar er is ook een optie om te lenen en te sparen zodat op een gegeven moment een kunstwerk aangeschaft kan worden. ,,We zien vaak dat jonge stellen iets leuks in huis willen hebben maar nog niet precies weten wat. Die lenen dan een paar keer wat,maar sparen daarbij ook via ons. En na een paar keer iets geleend te hebben kopen ze dan een kunstwerk.’’

Tweeduizend werken

De Kunstuitleen werkt ook voor overheden en bedrijven om hun ruimtes te voorzien van kunst zoals etsen, zeefdrukken, schilderijen of keramiek. De collectie van KUZ bestaat uit zo’n tweeduizend werken. De Kunstuitleen is ooit – op veel plekken in Nederland- begonnen als een soort van bibliotheek voor kunstuitleen, maar door het schrappen van subsidies zijn sommige uitleeninstellingen gestopt of overgenomen door particuliere initiatieven zoals in Zutphen.