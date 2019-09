Kwart van Zutphenaren wil op zondag best om 6 uur naar de supermarkt

Kunstena­res Monique Bosch uit Zutphen maakte hardhoren­de haas in Hattem als protest tegen vliegveld Lelystad

29 september Haar vingers stopt ze in de lange oren om het geluid van de vliegtuigen maar niet te hoeven horen. Het ‘hazenmeisje’ van de Zutphense kunstenares Monique Bosch vond zaterdag een plekje in de Dijkpoort in Hattem, maar hoort volgens haar eigenlijk thuis in Lelystad.