Laatste kunstje burgemeester Vermeulen in Zutphen: ‘Hard en onvoorspelbaar ambt’

Man (26) uit Klarenbeek bekijkt kinderpor­no na gebruik van speed: ‘Uiterst verwerpe­lij­ke feiten’

Nadat de telefoon van een 26-jarige Klarenbeker vanwege een andere strafzaak in beslag was genomen, ontdekte de politie in maart 2021 pornografische afbeeldingen en video’s van kinderen. Ook bleken er volgens justitie enkele honderden verwijderde afbeeldingen van dierenporno op het toestel gestaan te hebben. Op zijn vaste computer, die ook in beslag werd genomen, vond de politie nog meer kinderporno.

18:05