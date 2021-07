Laatste wens van Ly Faro (95) uit Ruurlo vervuld in overstroomd Limburg: eindelijk knuffelen met hondje Mozes

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal besmettin­gen in regio stijgt door, zorgen in Apeldoorn, Deventer, Voorst en Rijs­sen-Hol­ten

17:30 Het aantal coronabesmettingen in Deventer blijft onverminderd hoog. Met 90,4 besmettingen per 100.000 inwoners is het virus nog altijd stevig aanwezig in de stad. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Alleen in Staphorst werden de afgelopen 24 uur nul nieuwe coronagevallen gemeld.