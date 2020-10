Lachgas gedeeltelijk in de ban in Zutphen: ‘Eigenlijk gaat mij dit verbod nog niet ver genoeg’

Geestelijk verzorger Hugo Remmers treft veel leed achter de Achterhoek­se voordeur: ‘Corona en eenzaam­heid is een hele nare mix’

12 oktober Geestelijk verzorger Hugo Remmers brengt namens de organisatie Willem Levensvragen (zie kader) op verzoek gratis huisbezoeken aan eenzame mensen die om welke reden dan ook mentaal in de knoop zitten. Het is door corona een stuk drukker geworden. ,,Voor corona ging ik eenmaal per week op pad. Nu drie of vier keer.’’