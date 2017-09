Langzaamrijden op de Zutphenseweg na kettingbotsing bij Eefde

Feest in Zutphen: Jeroen Feenstra is de beste Hyun­dai-tech­ni­cus van Nederland

11:48 Feest bij Autobedrijf Herwers uit Zutphen, want werknemer Jeroen Feenstra is de beste Hyundai-technicus van Nederland geworden. Hij won de Nederlandse Hyundai Skill Olympics in Sassenheim en mag volgende maand strijden om de wereldtitel in Korea.