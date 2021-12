Larense Lotte (16) fietst opeens door het pikkedonker, omdat haar geliefde bus is verdwenen

Zondagavond in huize Koppenhagen, het is Lotte die het ontdekt: haar dagelijkse busreis naar Zutphen was niet meer mogelijk. Zoals altijd wijzigt de dienstregeling van het openbaar vervoer een paar weken voor het einde van het jaar. Voor de Achterhoek zou flink wat veranderen, wist Lotte. De veelbesproken lijn 56 is verdwenen, maar dat haar geliefde 54 niet meer zou rijden, kwam als een enorme verrassing.